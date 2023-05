Drogenfahnder beschlagnahmen 50 Pakete voller "Nazi-Koks"!

Lima - Dass die südamerikanische Polizei Drogen in einem Hafen sicherstellt, ist an sich nichts Außergewöhnliches. Doch die Verpackungen von 50 Paketen, in denen die peruanischen Drogenfahnder am Mittwoch rund 57 Kilogramm Koks beschlagnahmten, werfen viele Fragen auf.