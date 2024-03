Duo gaukelt Polizei Imbiss-Besuch vor, kurz darauf klicken die Handschellen

Aachen - An der A4 bei Aachen hat die Polizei in der vergangenen Woche einen dicken Fang gemacht und kiloweise Drogen sichergestellt.

Diese Tasche fiel den Beamten ins Auge und wanderte umgehend in ihren Besitz. © Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Gefunden wurden die 13 Kilogramm Marihuana in 13 Beuteln mit jeweils einem Kilo Füllgewicht in einem Auto zweier verdächtiger Personen.

Ein 22-Jähriger sowie seine 21-jährige Begleitung waren am Mittwoch (6. März) gegen 16 Uhr auf der A4 unterwegs, als die Beamten dem Fahrer Anhaltezeichen signalisierten.

Nur Augenblicke bevor sein Fahrzeug zum Stoppen gekommen wäre, ging der junge Mann aufs Gas und machte sich zunächst in Richtung Aachen-Zentrum aus dem Staub.

An selbiger Abfahrt hatte er allerdings ein Einsehen und stoppte sein Fahrzeug. Das Duo gab während der Kontrolle an, zuvor an einer niederländischen Imbissbude gewesen zu sein.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Autos wurden die Beamten dann auf die Drogen in einer Sporttasche aufmerksam und zogen sie aus dem Verkehr.