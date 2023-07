Ecstasy und Pilze vom Arzt? Psycho-Drogen auf Rezept sorgen für mächtig Empörung

Sydney - Als erstes Land auf der Welt erlaubt Australien seinen Ärzten die Verschreibung der psychoaktiven Substanzen MDMA (enthalten in Ecstasy ) und Psilocybin (enthalten in Magic Mushrooms )!

In Magic Mushrooms ist der Wirkstoff Psilocybin enthalten, der bei Depressionen helfen könnte. (Symbolbild) © 123RF/cannabispics

Das führt jedoch nicht nur zu Glücksgefühlen bei Gesundheitsexperten.

Laut Regierungsbeschluss dürfen seit dem 1. Juli speziell autorisierte Psychiater in "Down Under" ihren geistig erkrankten Patienten die Wirkstoffe auf Rezept verabreichen: MDMA wird dabei zur Behandlung posttraumatischer Belastungsstörungen und Psilocybin zur möglichen Heilung behandlungsresistenter Depressionen erlaubt.

Es gäbe laut Behörden "ausreichend Belege für einen potenziellen Nutzen bei bestimmten Patienten".

Interessant hierbei: Zurzeit gibt es noch keine zugelassenen Medikamente, welche die Wirkstoffe überhaupt enthalten.

Deshalb dürfen die Mediziner auch auf "nicht zugelassene" Mittel zugreifen.