Einsatzkommando stürmt Drogen-Buden: Mutmaßliche Drahtzieher geschnappt

Köln - Im Rahmen intensiver Ermittlungen im Kampf gegen Drogenhandel hat die Polizei am Dienstag zwei Tatverdächtige (25) in Köln festgenommen.

Mit vollen Taschen an sichergestellten Drogen kamen die Ermittler zurück aufs Revier. © Polizei Köln

Die beiden per Haftbefehl gesuchten Männer wurden bei Wohnungsdurchsuchungen in den Kölner Stadtteilen Kalk, Nippes, Mülheim und Lövenich angetroffen und festgenommen.

Ihnen wird vorgeworfen, zwischen Juni 2024 und Januar 2026 mit mutmaßlich fünf weiteren Beteiligten Betäubungsmittel im großen Stil vertickt zu haben.

Bei den Ermittlungen kam heraus, dass die Gruppe die Betäubungsmittel über soziale Netzwerke angeboten und sich mit Kryptowährungen und anderen digitalen Zahlungsdienstleistern bezahlen lassen haben soll.