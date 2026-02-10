Kokain vor Kindern konsumiert: Als Polizei eintrifft, springt der Täter vom Balkon

Landshut - Mit einer waghalsigen Aktion wollte ein 32-Jähriger in Niederbayern vor der Polizei flüchten.

Vor den Augen von Kindern soll ein Mann in einer Wohnung Kokain konsumiert haben. (Symbolfoto) © Christian Charisius/dpa

Mit einem Sprung von einem Balkon im ersten Obergeschoss eines Hauses wollte er sich den Beamten entziehen. Die Flucht misslang jedoch und die Einsatzkräfte konnten den Tunesier widerstandslos festnehmen. Das teilte die Polizei mit.

Die war am Montagnachmittag zu der Wohnung in der Grasgasse in Landshut gerufen worden. Die Besitzer hatten den Notruf gewählt.

Der Grund: Der 32-Jährige soll in der Wohnung Kokain konsumiert haben – und das vor den Augen von Kindern!

Weil es hieß, dass der Mann außerdem stets ein Messer bei sich tragen würde, umstellten die Beamten das Mehrfamilienhaus.