 1.986

Erotik-Model am Flughafen verhaftet: Ihr Gepäck wurde ihr zum Verhängnis

Ein 36-jähriges Erotik-Model wurde in Barcelona verhaftet, nachdem bei ihr Drogen gefunden wurden - nun steht ihr Urteil fest.

Von Isabel Klemt

Barcelona (Spanien) - Ein 36-jähriges britisches Erotik-Model wurde in Barcelona verhaftet, nachdem bei ihr Drogen gefunden wurden - nun steht ihr Urteil fest.

Clara Wilson (36) war vor ihrer Festnahme im Zusammenhang mit den Drogen als Erotik-Model aktiv.
Clara Wilson (36) war vor ihrer Festnahme im Zusammenhang mit den Drogen als Erotik-Model aktiv.  © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Clara Wilson

Wie die britische Tageszeitung The Sun berichtet, ist die 36-jährige Clara Wilson in Spanien wegen Drogenschmuggels zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft vier Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 750.000 Pfund (etwa 862.000 Euro) gefordert.

Wilson war Anfang des Jahres am Flughafen El Prat in Barcelona festgenommen worden. In ihrem Gepäck fanden die Ermittler 34 Kilogramm Cannabis, verteilt auf 60 einzelne Pakete.

Zuvor war sie in Thailand unterwegs, wo sie die Drogen beschafft hatte. Der geschätzte Straßenverkaufswert der sichergestellten Menge beläuft sich auf rund 200.000 Pfund (rund 230.000 Euro).

Mann nutzt Freigänge, um mehrere tausend Kilo Kokain zu schmuggeln
Drogen Mann nutzt Freigänge, um mehrere tausend Kilo Kokain zu schmuggeln

Laut Anklageschrift war das Rauschgift für den Weiterverkauf auf dem Schwarzmarkt bestimmt. Wilson gestand die Tat, nachdem ihr im Gegenzug eine mildere Strafe in Aussicht gestellt worden war.

In dem Gepäck von Clara Wilson (36) fanden Ermittler 34 Kilogramm Cannabis, verteilt auf 60 einzelne Pakete. (Symbolbild)
In dem Gepäck von Clara Wilson (36) fanden Ermittler 34 Kilogramm Cannabis, verteilt auf 60 einzelne Pakete. (Symbolbild)  © 123RF/casanowe

Immer wieder werden britische Touristen mit Drogen erwischt

Bella May Culley (19, l.) und Charlotte May Lee (21) sitzen seit ihrer Festnahme in Gefängnissen, die katastrophale Bedingungen aufweisen.
Bella May Culley (19, l.) und Charlotte May Lee (21) sitzen seit ihrer Festnahme in Gefängnissen, die katastrophale Bedingungen aufweisen.  © Bildmontage: Screenshot/Instagram/xxbellamay, Screenshot/Instagram/charlottemaylee

Trotz des Geständnisses wurde die 36-Jährige zu drei Jahren Haft und einer Geldstrafe von 185.000 Pfund (rund 213.000 Euro) verurteilt. Sollte sie diesen Betrag nicht begleichen können, droht ihr eine Verlängerung der Haftzeit.

Der Fall reiht sich in eine Serie ähnlicher Vorkommnisse ein, bei denen in den vergangenen Monaten mehrere junge britische Frauen an internationalen Flughäfen wegen Drogenschmuggels festgenommen wurden.

So wurde die 19-jährige Bella May Culley in Georgien aufgegriffen, Charlotte May Lee (21) am Flughafen in Sri Lanka - beide mit Drogen im Gepäck, die sie offenbar zuvor in Thailand nicht ganz freiwillig mitgenommen hatten.

Zahl der Drogen-Toten in NRW massiv gestiegen: So will Landesregierung jetzt Abhilfe schaffen
Drogen Zahl der Drogen-Toten in NRW massiv gestiegen: So will Landesregierung jetzt Abhilfe schaffen

Ihnen drohen im Falle einer Verurteilung langjährige Haftstrafen unter teils drastischen Bedingungen.

Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/Clara Wilson, 123RF/casanowe

Mehr zum Thema Drogen: