Erotik-Model am Flughafen verhaftet: Ihr Gepäck wurde ihr zum Verhängnis
Barcelona (Spanien) - Ein 36-jähriges britisches Erotik-Model wurde in Barcelona verhaftet, nachdem bei ihr Drogen gefunden wurden - nun steht ihr Urteil fest.
Wie die britische Tageszeitung The Sun berichtet, ist die 36-jährige Clara Wilson in Spanien wegen Drogenschmuggels zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft vier Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 750.000 Pfund (etwa 862.000 Euro) gefordert.
Wilson war Anfang des Jahres am Flughafen El Prat in Barcelona festgenommen worden. In ihrem Gepäck fanden die Ermittler 34 Kilogramm Cannabis, verteilt auf 60 einzelne Pakete.
Zuvor war sie in Thailand unterwegs, wo sie die Drogen beschafft hatte. Der geschätzte Straßenverkaufswert der sichergestellten Menge beläuft sich auf rund 200.000 Pfund (rund 230.000 Euro).
Laut Anklageschrift war das Rauschgift für den Weiterverkauf auf dem Schwarzmarkt bestimmt. Wilson gestand die Tat, nachdem ihr im Gegenzug eine mildere Strafe in Aussicht gestellt worden war.
Immer wieder werden britische Touristen mit Drogen erwischt
Trotz des Geständnisses wurde die 36-Jährige zu drei Jahren Haft und einer Geldstrafe von 185.000 Pfund (rund 213.000 Euro) verurteilt. Sollte sie diesen Betrag nicht begleichen können, droht ihr eine Verlängerung der Haftzeit.
Der Fall reiht sich in eine Serie ähnlicher Vorkommnisse ein, bei denen in den vergangenen Monaten mehrere junge britische Frauen an internationalen Flughäfen wegen Drogenschmuggels festgenommen wurden.
So wurde die 19-jährige Bella May Culley in Georgien aufgegriffen, Charlotte May Lee (21) am Flughafen in Sri Lanka - beide mit Drogen im Gepäck, die sie offenbar zuvor in Thailand nicht ganz freiwillig mitgenommen hatten.
Ihnen drohen im Falle einer Verurteilung langjährige Haftstrafen unter teils drastischen Bedingungen.
