Es roch komisch: Zeugin gibt entscheidenden Hinweis - Polizei greift zu und wird fündig!

Die Beamten stießen in den Räumlichkeiten auf unterschiedliche Drogen und stellten den Stoff sicher. © Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Laut Mitteilung der Beamten hatte eine Zeugin die Polizei bereits Anfang März darüber informiert, dass sie aus einem Lagerraum an der Reisertstraße einen auffälligen Cannabis-Geruch wahrnehmen würde.

Die Beamten leiteten daraufhin Ermittlungen ein und fanden rasch heraus, dass ein 27-jähriger Siegburger den Raum angemietet hatte - und nicht nur das! Auch sein jüngerer Bruder hatte ein Lager an der gleichen Örtlichkeit gemietet, aus dem ebenfalls ein eindeutiger Geruch hervorging.

Für die Polizei waren die Brüder kein unbeschriebenes Blatt, denn in der Vergangenheit hatten sie bereits Bekanntschaft mit dem Duo gemacht, das wegen Drogenhandels und Waffenbesitzes mit dem Gesetz in Konflikt geraten war.

Nachdem entsprechende Beschlüsse bei der Staatsanwaltschaft erwirkt und weitere - zum Teil auch verdeckte - Ermittlungen durchgeführt wurden, erfolgte am gestrigen Sonntag (16. Juni) schließlich der Zugriff.

Gegen 19.20 Uhr am Abend konnten Polizisten den 27-Jährigen, der ein Messer dabei gehabt hatte, an der Reisertstraße festnehmen. Ein Haftrichter ordnete daraufhin Untersuchungshaft an.