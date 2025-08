01.08.2025 15:21 Heroin, Kokain, Bargeld und scharfe Schusswaffe: Razzia in zwei Gartenhütten

Razzia in einem Kleingarten-Gelände in Kassel-Waldau: In zwei Gartenhütten fand die Polizei Heroin, Bargeld in beträchtlicher Menge und eine scharfe Pistole!

Von Florian Gürtler

Titelfoto: Montage: Polizeipräsidium Nordhessen