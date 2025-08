Zugriff im Drogenmilieu: Mann (39) nach monatelanger Fahndung geschnappt

Flurstedt/Jena - Ein 39-Jähriger wurde am Donnerstag in Flurstedt im Weimarer Land festgenommen. Gegen ihn lagen zwei Haftbefehle vor.

Gegen den Gesuchten wurden zwei Haftbefehle vollstreckt. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Laut Polizeiangaben wurde bereits seit Ende 2024 nach dem gebürtigen Jenaer gefahndet.

Konkret hieß es in der Mitteilung, dass gegen den Mann "umfangreiche Erkenntnisse im Bereich der Betäubungsmittel- und Eigentumskriminalität vorlagen". Unter den Begriff Eigentumskriminalität fallen verschiedene Straftaten wie Raub, Diebstahl, Einbruch oder Betrug.

Was genau dem Mann vorgeworfen wird, teilten die Beamten nicht mit. Bei dem Einsatz am Donnerstag seien verschiedene Drogen in "nicht geringer Menge", eine hohe Bargeldsumme sowie gestohlene Fahrzeuge und Autoteile gefunden worden. Der 39-Jährige wurde anschließend in ein Gefängnis gebracht.