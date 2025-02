In Dosen mit Lavendel-Duft! Zoll stellt 450 Kilo Heroin sicher

Hamburg - Erfolgreicher Hinweis! In Hamburg haben Zollfahnder Anfang Februar in einer Lieferung 450 Kilogramm Heroin entdeckt und sichergestellt.

Der Zoll stellte das Heroin aus den Dosen sicher. © Fotomontage: Zollfahndungsamt Hamburg (2)

Wie eine Sprecherin am Mittwoch erklärte, hatten niederländische und belgische Behörden den Tipp gegeben, dass sich die Drogen in einer Lieferung mit Lavendelraumduft, die für einen Empfänger in den Niederlanden bestimmt war, befinden.

Bei der Durchleuchtung des Trailers stellten die Beamten Unregelmäßigkeiten fest. Eine nähere Kontrolle durch die Zollfahnder brachte Aufschluss: Es konnte die enorme Menge von 450 Kilogramm Heroin gefunden werden.

Die Drogen waren verschweißt und befanden sich in den voll funktionstüchtigen Sprühdosen. Ein Risiko war allerdings, dass das Treibgas-Duftgemisch leicht entzündlich ist. Schon das bloße Öffnen der Dosen hätte zu einer starken Verpuffung führen können, so die Sprecherin. Mithilfe der Feuerwehr gelang die problemlose Entnahme aus den Dosen.