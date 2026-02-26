Indoorplantage entdeckt: Drei Männer hinter Gittern

Lichterfelde - Im Norden Sachsen-Anhalts wurde am Dienstag eine riesige Indoorplantage entdeckt. Die Polizei konnte bereits die Handschellen klicken lassen.

Im Norden Sachsen-Anhalts wurde eine große Cannabisplantage entdeckt. © Polizeiinspektion Stendal

Bei einem Polizeieinsatz entdeckten die Beamten die Cannabis-Plantage in einem Mehrfamilienhaus in Lichterfelde im Landkreis Stendal.

Die Einsatzkräfte fanden vor Ort Hunderte Pflanzen und Technik zur Bewirtschaftung der Plantage, teilte die Polizeiinspektion Stendal mit.

Auch konnten drei Männer und eine Frau im Alter von 28 bis 39 Jahren ermittelt und vorläufig festgenommen werden.

Am Mittwoch wurden die drei männlichen Tatverdächtigen dem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft gesteckt.