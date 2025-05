Ihm droht die Todesstrafe! Kosten Cannabis-Bonbons diesem Basketballprofi das Leben?

Jakarta (Indonesien) - Schwere Anschuldigungen: Wegen des Verdachts auf den Handel mit Drogen ist der US-amerikanische Basketballprofi Jarred Shaw (34) in Indonesien festgenommen worden.

"Wir führen noch immer die Ermittlungen durch, um das internationale Drogennetzwerk hinter diesem Fall aufzudecken und seinen Vertrieb zu stoppen", so Sipayung - und fügte zudem hinzu, dass dem Sportler im Falle einer Verurteilung schlimmstenfalls nicht nur eine lebenslange Haftstrafe bevorstünde. Das indonesische Strafrecht sehe für derartige Verbrechen demnach gar eine Hinrichtung vor.

Der durchgeführten Aktion vorausgegangen sei dabei ein Hinweis von Zollmitarbeitern des Flughafens Soekarno-Hatta, die das aus Thailand stammende Paket zuvor abgefangen hatten, das an die Wohnanschrift des 34-Jährigen geschickt worden war.

Bei einer Durchsuchung in seiner Wohnung vor den Toren der Hauptstadt Jakarta hätten Fahnder in der Woche eine Postsendung mit insgesamt 132 Cannabis-Bonbons sichergestellt, berichten mehrere Medien unter Berufung auf die Behörden.

ETHAN MILLERGETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP

Das Paket wurde auf dem Flughafen Soekarno-Hatta von Zollmitarbeitern entdeckt. (Symbolbild) © CHAIDEER MAHYUDDINAFP

2024 war Jarred zum Erstliga-Klub Tangerang Hawks in die erste indonesische Liga gewechselt. Dieser habe den Vertrag des 2,08 Meter großen Profis nun allerdings im Zuge der noch laufenden Ermittlungen mit sofortiger Wirkung aufgelöst.

Das bestätigte Hawks-Manager Tikky Suwantikno am vergangenen Donnerstag gegenüber Reportern. Zudem sei auch ein landesweites Spielverbot gegen ihn verhängt worden.

"Wir dulden keine Spieler, Funktionäre oder andere Akteure im Spielfeld, die in Drogen verwickelt sind", so Budisatrio Djiwandono, Vorsitzender der indonesischen Basketballliga (IBL). "Für Drogenkonsumenten ist in der Basketballwelt kein Platz."