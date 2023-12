Kokain für 50 Millionen Euro verkauft: Zoll zerschlägt Drogenring!

Die Polizei hat fünf Männer festgenommen. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Die Beschuldigten im Alter von 22 bis 43 Jahren seien in den frühen Morgenstunden bei einer zeitgleichen Razzia in 22 Wohnungen und Geschäftsräumen in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein dingfest gemacht worden, teilte der Zoll am Mittwoch mit.

Bei der Razzia mit rund 350 Einsatzkräften seien zudem hochwertige Autos, teure Sportboote, fünf scharfe Schusswaffen sowie Bargeld im sechsstelligen Bereich sichergestellt worden.



Gegen die Männer lagen Haftbefehle vor. Sie sollen mit Kokain aus Südamerika gehandelt haben, das über den Hamburger Hafen nach Deutschland geschmuggelt worden sei.

Die Razzia von Zoll, Polizei und Staatsanwaltschaft sei durch Spezialeinsatzkräfte verschiedener Länderpolizeien unterstützt worden. Wesentlichen Anteil hätten auch das Landeskriminalamt Hamburg und die Wasserschutzpolizei der Hansestadt gehabt.

"Das Zollfahndungsamt Hamburg hat heute einen wirksamen Schlag gegen eine organisierte Tätergruppierung durchgeführt", erklärte der stellvertretende Leiter des Zollfahndungsamts Hamburg, Ulrich Willamowski.