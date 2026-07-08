Kontrolle auf A7 endet mit Drogenfund: Vier Kilo Kokain sichergestellt

Dietmannsried - Bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A7 nahe dem schwäbischen Dietmannsried entdeckten Beamte rund vier Kilogramm Kokain . Wie die Polizei mitteilte, hatten Einsatzkräfte der Grenzpolizeiinspektion Pfronten den Wagen mit italienischer Zulassung am Sonntag gestoppt.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Das Fahrzeug wurde auf einem Parkplatz einer Rastanlage einer eingehenden Kontrolle unterzogen.

Dabei stießen die Polizisten im Inneren auf ein "professionelles Schmugglerversteck", wie es hieß. Darin befand sich das in mehreren Paketen verpackte Kokain. Zudem führte der 29 Jahre alte Fahrer Bargeld im oberen dreistelligen Bereich mit sich. Die Beamten stellten das Rauschgift, das Geld sowie das Auto sicher.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

