In Hafen versteckt: Drogen im Wert von zwölf Millionen Euro entdeckt

Hamburg - Ermittler haben Drogen im Wert von zwölf Millionen Euro im Hamburger Hafen sichergestellt.

Die Cannabis-Verpackungen wurden unter Baumaterialien in Containern versteckt. © Bildmontage: Zollfahndungsamt Hannover (2)

Sie beschlagnahmten mehr als 1,2 Tonnen Cannabis, wie Zoll, Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Die Beamten nahmen acht Verdächtige in Polen fest, davon sitzen sechs mutmaßliche Dealer mittlerweile in Untersuchungshaft.

Unter den Verdächtigen sollen zwei mutmaßliche Drogendealer aus dem niedersächsischen Landkreis Diepholz sein. Die Beamten gehen davon aus, dass die beiden logistische Aufgaben übernahmen.

Die deutsch-polnische Gruppe steht unter dem Verdacht, die Drogen auf dem Seeweg von Thailand nach Europa geschmuggelt zu haben. Ihre Ware soll versteckt in Containern mit Baumaterial nach Hamburg gelangt sein.

Im Mai identifizierten die Ermittler nach eigenen Angaben einen verdächtigen Container. Sie stellten rund 400 Kilo Cannabis unbemerkt sicher und beobachteten den Container weiter.