Dealer locken mit Gratis-Proben: Polizei warnt vor bunten Drogen-Päckchen im Breifkasten!
Berlin - Erst warben sie mit Flyern, nun setzen sie offenbar auf Probierangebote: Berliner Drogenhändler versuchen mit neuen Methoden, Kunden für illegale Lieferdienste zu gewinnen.
Die Polizei warnt vor sogenannten Werbepäckchen, die derzeit in der Hauptstadt auftauchen und kostenlose Drogenproben enthalten sollen.
Dazu veröffentlichten die Beamten auf Instagram ein Bild eines kleinen Kunststoffpäckchens mit auffälligen bunten Symbolen und einer unkenntlich gemachten Kontaktmöglichkeit.
Nach Angaben der Ermittler können sich darin verschiedene illegale Substanzen befinden – darunter Kokain, Ecstasy, Ketamin, Haschisch, Marihuana oder 3-MMC. Besonders problematisch: Die auffällige Gestaltung der Verpackungen könnte vor allem Kinder und Jugendliche ansprechen.
Die Polizei rät deshalb dringend dazu, solche Päckchen nicht zu öffnen und den Fund sofort zu melden. Hinter der Aktion stecke eine gezielte Werbestrategie der Dealer, um neue Kunden auf ihre Angebote aufmerksam zu machen.
Die Beamten erinnern daran, dass Werbung für illegale Drogen strafbar ist und niemand Kontakt zu solchen Angeboten aufnehmen sollte.
Dass Drogenhändler in Berlin mit neuen Wegen um Kundschaft werben, ist nicht neu. In einigen Stadtteilen tauchen immer wieder Aufkleber mit Telefonnummern und Hinweisen auf Lieferdienste auf.
Titelfoto: -/Polizei Berlin/dpa