Mediziner warnt vor Zombie-Droge Fentanyl in Deutschland: "Bereits zwei Milligramm tödlich"

Die Modedroge Fentanyl hat inzwischen Deutschland erreicht. Doch wie gefährlich ist die Lage? Dr. Göran Michaelsen legt seine Sicht der Dinge dar.

Von Annika Rank

Leipzig - Inzwischen hat vermutlich jeder die Videos der wie Zombies herumwankenden Menschen aus den USA gesehen. Der Auslöser: die Modedroge Fentanyl. Göran Michaelsen, Chefarzt der Soteria Klinik für Suchtrehabilitation am Helios Park-Klinikum Leipzig, gab in einem Interview seine Einschätzung zur Lage in Deutschland ab.

Göran Michaelsen, Chefarzt der Soteria Klinik Leipzig für Suchtrehabilitation. © Helios Kliniken Gmbh Bei Fentanyl handelt es sich um künstlich hergestelltes Opioid, das vor allem auf Intensivstationen oder in der Anästhesie zur Behandlung von starken/chronischen Schmerzen eingesetzt wird. Es wirkt etwa fünfzigmal stärker als Heroin und gar hundertmal stärker als Morphium. Laut Michaelsen werden bei der Einnahme Herzschlag, Atmung, Blutdruck und Verdauung heruntergefahren, was beruhigende Glücksgefühle hervorrufen kann: "Das führt dazu, dass es als Rauschmittel missbraucht wird." Die euphorisierende Wirkung hält allerdings höchstens 60 Minuten an - was natürlich ein erhebliches Suchtpotenzial mit sich bringt. Der Mediziner warnt vor der zunehmenden Verbreitung der Droge in Deutschland: So wird Fentanyl aufgrund des recht günstigen Marktpreises oftmals Heroin beigemischt. Was die Konsumenten aber nicht wissen: "Bereits zwei Milligramm Fentanyl können tödlich sein. Damit steigt die Gefahr einer Überdosis." Mischt man die chemische Droge etwa mit Alkohol oder Schlafmitteln, sind massive Wechselwirkungen bis hin zu Koma oder tödlicher Atemlähmung denkbar, so Michaelsen.

