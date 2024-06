Mutmaßlicher Drogenhändler will Nachhause, auf dem Weg erlebt er eine Überraschung

Die Polizei nahm den Mann fest und stellte mehrere Drogen sicher. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Am Dienstag auf dem Weg zu seiner Wohnung klickten bei dem Mann die Handschellen, teilte die Polizei mit. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung und des Autos einer mutmaßlichen Mittäterin seien mehrere Drogen gefunden worden.

Konkret wurden demnach 350 Gramm Crystal, 700 Gramm Amphetamin und ein Kilogramm Marihuana sichergestellt. Die Drogen haben den Angaben nach einen Straßenverkaufswert von rund 50.000 Euro.

Am Mittwoch ordnete ein Haftrichter Untersuchungshaft für den Mann an. Er kam anschließend in ein Gefängnis in Thüringen.