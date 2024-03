Mutter dealt mit ihren zwei Söhnen Drogen "im großen Stil"

Neumarkt in der Oberpfalz - Eine Mutter soll gemeinsam mit ihren zwei Söhnen in der Oberpfalz Marihuana vertrieben haben.

Nach Angaben der Polizei wurden bei einer Durchsuchung am Dienstag mehrere hundert Gramm Marihuana und etwa 30.000 Euro Bargeld gefunden.

Durchsucht wurden demnach der Cannabisladen der 57-Jährigen, ihre Wohnung, die Wohnung eines 32-jährigen Sohnes und ihr Auto. Ein weiterer Sohn habe gerade eine Kiste in seinen Wagen verladen und sei dabei von der Polizei gesehen worden. In den Kisten sollen die Beamten ebenfalls Bargeld und Marihuana gefunden haben.

Die 57-Jährige sei in Verdacht geraten, mit Drogen zu handeln, weil die Polizei einen 18-Jährigen bei einer Personenkontrolle mit Drogen erwischte. Er sei gerade aus dem Laden der Frau in Neumarkt in der Oberpfalz gekommen.

Auf die Frau, ihre Söhne und den 18-Jährigen kommen nun Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.