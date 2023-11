Mysteriöser Tod von zwei Teenagern (†16, †19): Polizei steht vor einem Rätsel

Experimentierten die drei Opfer mit Suchtmitteln? (Symbolbild) © 123rf.com/d8nn

Der erste verzweifelte Notruf kam aus einem der Häuser im Villenviertel von Suchy Las bei Poznań (Deutsch: Posen), der zweite aus einem Wohnblock im Poznańer Stadtteil Nowe Miasto.

Im ersten Fall wurde in einer Wohnung die Leiche einer 16-Jährigen gefunden. Im zweiten wurde zwei Tage später eine weitere junge Frau bewusstlos in einer Wohnung in Nowe Miasto entdeckt. Die 19-Jährige kam in ein Krankenhaus, bestätigte ein Sprecher der Polizei der Woiwodschaft Großpolen.

Dort starb der Teenager jedoch drei Stunden später, berichtete das polnische Nachrichtenportal Polsat News.

Zusammen mit der verstorbenen 16-Jährigen wurde außerdem deren Freundin (17) aufgefunden. Auch sie war bewusstlos, überlebte aber als Einzige. Ersten Ermittlungen zufolge könnten alle drei Teenager möglicherweise Schmerzmittel auf Opioid-Basis eingenommen haben.

"Es gibt einen sehr kleinen Unterschied zwischen der Dosis, die diesen euphorischen Rausch verursacht, und der Dosis, die töten kann", sagte der Toxikologe Eryk Matuszkiewicz.

Für Klarheit sollen nun die Autopsien der Teenager sowie toxikologische Tests sorgen, teilte die Bezirksstaatsanwaltschaft in Poznań mit.