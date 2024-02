Nach Drogenfund in Millionenhöhe über ein Jahr auf der Flucht: Zugriff in Spanien!

Siegburg/Malaga - Diese Geschichte ist beinahe filmreif: Etwa 15 Monate war ein mutmaßlicher Drogendealer (41) auf der Flucht, ehe er jetzt in Spanien festgesetzt werden konnte.

Der Verdächtige konnte am Flughafen Malaga festgenommen werden (Symbolbild). © Bildmontage: Álex Zea/EUROPA PRESS/dpa, 123RF/9dreamstudio

Der Mann gilt als Hauptverdächtiger nach einem Drogenfund in Millionenhöhe in einer Siegburger Lagerhalle.

Wie die Staatsanwaltschaft Bonn und die zuständige Polizei Rhein-Sieg mitteilt, sei der Mann bereits am 1. Februar an einem Flughafen in der spanischen Metropole Malaga festgenommen worden.

Der 41-Jährige habe den spanischen Polizeibeamten einen gefälschten Ausweis vorgezeigt, heißt es weiter. Er sei jedoch trotzdem zweifelsfrei identifiziert worden.

Wegen eines vorliegenden EU-Haftbefehls sitzt der Verdächtige nun in Auslieferungshaft in Spanien.