Pärchen will Kiste bei Spedition abholen, dann klicken die Handschellen

Mehr als 120 Kilogramm Cannabis und Haschisch hat die Polizei am Mittwoch in einer Spedition in Kremmen sichergestellt und die Abholer festgenommen.

Kremmen (Oberhavel) - Ein 39-jähriger Mann und eine 38 Jahre alte Frau sind von der Polizei Brandenburg verhaftet worden, als sie eine Kiste bei einer Spedition in Kremmen abholen wollten. Die beschlagnahmten Drogen liegen fein säuberlich aufgereiht zur Beweissicherung auf dem Boden. © Polizeidirektion Nord Mitarbeitern der Firma sei nämlich am Mittwoch aus der Kiste aus Spanien ein starker Cannabis-Geruch entgegengeschlagen, berichtete die Polizeidirektion Nord am Freitag.

Die alarmierten Beamten entdeckten in der Kiste Päckchen mit mehr als 100 Kilogramm Cannabis und rund 18 Kilogramm Haschisch im Wert von geschätzt einer Million Euro. Als der 39-jährige Mann und die 38 Jahre alte Frau die Lieferung abholen wollten, seien sie festgenommen worden, berichtete die Polizei. Gegen beide Tatverdächtige wurde ein Haftbefehl erlassen.

