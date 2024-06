Rekordmenge! 35 Tonnen Kokain im Hamburger Hafen beschlagnahmt, Ermittler nennen Details zum Coup

Düsseldorf/Stuttgart - Großer Schlag gegen die organisierte Drogenkriminalität! Der Zoll beschlagnahmte insgesamt 35,5 Tonnen (!) Kokain, die größtenteils im Hamburger Hafen gefunden wurden. Am heutigen Montag wurden Details zum Coup bekannt gegeben.

Das sichergestellte Kokain hat einen Straßenwert von mehreren Milliarden Euro. © LKA BW

Laut des Zollfahndungsamtes Stuttgart sowie des Zollkriminalamtes soll es sich um den bisher größten Kokain-Fund in Deutschland handeln. Die Rekordmenge im Wert von rund 2,6 Milliarden Euro wurde im vergangenen Jahr sichergestellt.

Im Rahmen einer angesetzten Pressekonferenz, die am heutigen Montag in Düsseldorf stattfindet, wird über das umfangreiche Ermittlungsverfahren "OP Plexus" informiert, das von der Zentralstelle für organisierte Kriminalität bei der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft geführt wurde und letztlich zu dem Rekordfund in Deutschland geführt hat.



Demnach seien Haftbefehle gegen acht Hauptverdächtige mit deutscher (43 und 54), aserbaidschanischer (42), bulgarischer (30), marokkanischer (42), türkischer (37 und 38) und ukrainischer (36) Staatsangehörigkeit erteilt worden.

Die Tatverdächtigen sollen im Zeitraum von April bis September 2023 große Mengen an Kokain in zehn Containern von Lateinamerika nach Europa eingeschifft haben. Hierfür sollen sie Scheinfirmen gegründet haben.