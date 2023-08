Rekordwert für Drogenschmuggel: Hauptzollamt stellt mehr als einen Zentner Kokain sicher

Bei zwei Männern, die auf der Rückreise aus den Niederlanden waren, wurden 15 Kokainpäckchen unter der Rückbank gefunden. © Hauptzollamt Köln

Wenig Schwierigkeiten hatten die Beamten mit einem 25-jährigen Bosnier. Der Mann wurde auf der A61 Richtung Koblenz aus dem fließenden Verkehr auf einen Parkplatz gezogen. Der 25-Jährige war auf dem Weg von Belgien nach Slowenien. Ein Drogenwischtest stellte Kokainrückstände an seinen Händen fest. Doch das konnte sich der Mann nicht erklären, weshalb eine intensive Durchsuchung des Autos vorgenommen wurde.

"Unser Rekordaufgriff von mehr als 35 Kilogramm Kokain nur einige Tage später, war dagegen in Sachen Versteck eher unspektakulär. Denn ein 25-jähriger Bosnier hatte die 30 szenetypischen Kokainziegel nur in einem Karton in die Reserveradmulde seines PKW gelegt. So einfach machen es die Drogenschmuggler meinen Kolleginnen und Kollegen wirklich selten", so Ahland weiter.

Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen. Aus ermittlungstaktischen Gründen konnte die Polizei die Zugriffe jetzt erst öffentlich machen. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bonn.