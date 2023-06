Schlag gegen Drogenkriminalität: Polizei findet kiloweise Stoff – und zwei Hunde

Zeitz/Halle (Saale) - Ein Schlag gegen die Drogenkriminalität ist am Donnerstag der Polizei in Sachsen-Anhalt gelungen. Zwei Männer konnten festgenommen werden.

Ganze sechs Kilogramm Crystal Meth stellte die Polizei bei den Durchsuchungen in Zeitz sicher. © Polizeiinspektion Halle (Saale)

Wie die Polizeiinspektion in Halle am Freitag mitteilte, seien Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt worden, deren Umsetzung am Donnerstag in fünf Objekten in der Stadt Zeitz vollzogen wurden.

Die Einsatzkräfte aus Halle und dem Burgenlandkreis sowie der Bereitschaftspolizei wurden fündig: Es wurden sechs Kilogramm Crystal Meth (rund 180.000 Konsumeinheiten) im Wert von circa 500.000 Euro, größere Mengen an Kokain, LSD und MDMA, mehrere Tausend Euro Bargeld, eine Schreckschusswaffe und weitere Beweismittel beschlagnahmt.

Zwei Tatverdächtige im Alter von 33 und 43 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Bei beiden soll es sich um deutsche Staatsbürger handeln.

Auf dem Grundstück des Älteren seien außerdem zwei Hunde gefunden worden, die an das Veterinäramt übergeben wurden.

Den Durchsuchungen vorangegangen waren umfangreiche Ermittlungen, in deren Ergebnis "Strukturen im Bereich Betäubungsmittelkriminalität bekannt gemacht" werden konnten.