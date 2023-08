Sechs Räume voller Hanf-Pflanzen: Plantagen-Betreiber auf frischer Tat erwischt

Remscheid – Bei einer Razzia sind Ermittler in einem Haus in Remscheid auf eine riesige Drogenplantage gestoßen. Dabei erwischten sie zwei mutmaßliche Betreiber (22 und 41) auf frischer Tat.

Einsatzkräfte stellten mehrere hundert Marihuana-Pflanzen in Remscheid sicher. © Tim Oelbermann

Es seien erntereife Marihuana-Pflanzen in einer hohen dreistelligen Anzahl mitsamt Equipment sichergestellt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Freitag mit.

Demnach hatten die Beamten bereits am Donnerstag nach einem Zeugenhinweis mit einem Durchsuchungsbeschluss in dem Einfamilienhaus in der Büchener Straße zugeschlagen.

Intensive Ermittlungen hatten zuvor den Verdacht bestätigt, dass in dem Gebäude illegal angepflanzt wurde. Tatsächlich erstreckte sich die Plantage über insgesamt sechs Räume.

Im Inneren des Hauses stießen die Ermittler zudem auf die beiden 22 und 41 Jahre alten Männer und nahmen sie vorläufig fest.