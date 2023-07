Spezialkräfte durchsuchen nach Hinweisen Gebäudekomplex in Velbert - Volltreffer!

Die Beamten stellten insgesamt rund 945 Cannabis-Pflanzen sicher. © Bildmontage: Kreispolizeibehörde Mettmann

Wie die Wuppertaler Staatsanwaltschaft und Polizei Mettmann in einer Pressemeldung erklärten, hatten die Einsatzkräfte am Mittwoch einen Gebäudekomplex an der Bleibergstraße in Velbert durchsucht.

Demnach hatten sich zuvor Hinweise ergeben, dass dort eine größere Drogenplantage betrieben werden sollte, woraufhin die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss beantragt hatte.

Bei der Vollstreckung am frühen Morgen wurden die Beamten dann fündig: So entdeckten sie in dem Gebäude einen Raum, der zu einer professionellen Cannabis-Plantage umgebaut worden war - doch damit nicht genug!

"Weitere Gebäudeteile waren bereits für einen zusätzlichen Ausbau der Plantage vorbereitet", schilderte ein Polizeisprecher. Insgesamt seien 945 Pflanzen sowie diverses Equipment zu deren Aufzucht sichergestellt worden. "Die Pflanzen werden nun weitergehend untersucht und anschließend der Vernichtung zugeführt", hieß es.

Die Ermittler gehen nach einer ersten Schätzung davon aus, dass mit der Plantage ein Jahresumsatz von bis zu 1,2 Millionen Euro hätte erzielt werden können! Die Betreiber oder andere Hinterleute konnten vor Ort jedoch nicht angetroffen werden.