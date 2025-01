Trotz kuriosem Versteck: Aachener Zoll entdeckt kiloweise Crystal Meth

Aachen - So mancher Drogenschmuggler ist äußerst kreativ bei den Verstecken für seine illegalen Waren. Für die Zollbeamten in Aachen ist das aber anscheinend kein Problem.

In den insgesamt acht mit Kaffeepulver bedeckten Plastikdosen fanden die Zöllner in Aachen mehrere Kilogramm Crystal Meth. © Bildmontage: Julian Stratenschulte/dpa, Hauptzollamt Aachen (2)

Denn die fanden Ende des vergangenen Jahres mehrere Kilogramm Crystal Meth, die in Heizkörpern verborgen waren, als sie am 30. Dezember einen Autofahrer (56) an der niederländischen Grenze auf der A4 herauszogen, um ihn zu kontrollieren.

Zwar gab der Mann an, weder Waffen noch Betäubungsmittel oder Bargeld über 10.000 Euro mitzuführen, bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs fielen den Beamtinnen und Beamten allerdings zwei Kartons auf, in denen sich portable Heizkörper befunden hatten - und die ihr Interesse weckten.

Kurzerhand entschlossen sich die Zöllner also, die Geräte zu öffnen. Darin fanden sie dann schließlich acht in Folie eingeschweißte und mit Kaffeepulver bedeckte Plastikdosen.

"In den Dosen befanden sich insgesamt fast fünfeinhalb Kilogramm Methamphetamin", teilt eine Sprecherin des Hauptzollamts Aachen am Montag gegenüber TAG24 mit. "Da die Zollfahndung Essen aktuell in der Sache ermittelt, können wir erst jetzt über den Aufgriff berichten", fügt sie hinzu.