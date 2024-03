Zehn Kilo Kokain bei Kontrolle an der A7 entdeckt

Bei der Kontrolle eines Autos an der A7 entdeckten die Beamten kiloweise Kokain. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Nach Angaben des Bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) vom Mittwoch fielen den Beamten am Sonntag Unstimmigkeiten an einem Auto an der A7 nahe Füssen (Landkreis Ostallgäu) auf.

Bei der näheren Untersuchung wurden dann die Drogen entdeckt. Ein Test reagierte positiv auf Kokain.

Daraufhin wurden der Fahrer und sein Beifahrer festgenommen. Der Fahrer befindet sich seit Montag in Untersuchungshaft, der Beifahrer wurde inzwischen wieder freigelassen.