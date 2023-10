19.10.2023 11:00 Zollhündin "Nanny" beweist "guten Riecher" und überführt Drogenschmuggler

Die speziell ausgebildete Zollhündin "Nanny" hat am Dienstag am Bahnhof in Leer einen guten Riecher bewiesen und einen 20-jährigen Drogenschmuggler überführt.

Von Bastian Küsel

Leer - Einsatz für Zollhündin "Nanny": Die speziell ausgebildete Vierbeinerin hat am vergangenen Dienstag einen Drogenschmuggler in Leer (Niedersachsen) überführt. Zollhündin "Nanny" hat am Dienstag am Bahnhof in Leer einen guten Riecher bewiesen und einen 20-jährigen Drogenschmuggler überführt. © Hauptzollamt Bremen Wie das Hauptzollamt Bremen am heutigen Donnerstag mitteilte, kontrollierten Beamte am Bahnhof in Leer einen 20-Jährigen, der zuvor mit dem Bus aus den Niederlanden eingereist war. Mit der Aussage des Reisenden, keine Drogen dabei zu haben, gaben sich die Zöllner nicht zufrieden und setzten Hündin "Nanny" ein, die sich umgehend für die Hosentasche des Mannes interessierte. Aus dieser holte der 20-Jährige daraufhin eine Tüte mit etwa einem Gramm Marihuana hervor, beteuerte aber, keine weiteren Drogen dabei zu haben. Drogen Tee im Klopapier? Zoll durchleuchtet Ladung und macht Giga-Rauschgift-Fund Blöd nur, dass sich "Nanny" bereits dem Rucksack des jungen Mannes zugewandt hatte, in dem die Beamten schließlich rund 50 Gramm Marihuana mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von etwa 400 Euro sicherstellen konnten. Mithilfe der Vierbeinerin stellten die Zollbeamten bei dem jungen Mann rund 50 Gramm Marihuana sicher. © Hauptzollamt Bremen Es wurde noch vor Ort ein Strafverfahren gegen den 20-Jährigen eingeleitet, anschließend konnte er seine Reise fortsetzen. Stellvertretende Hauptzollamt-Leiterin lobt "Nannys" guten Riecher "Auch der Drogenschmuggel innerhalb der Europäischen Union wird vom Zoll bekämpft. Jeder Aufgriff zieht dann unweigerlich ein Strafverfahren nach sich", erklärte Astrid Böttcher, stellvertretende Leiterin des Hauptzollamts Bremen. Sie ergänzte: "Besonders freue ich mich darüber, dass unsere erfahrene Zollhündin 'Nanny' wieder einmal ihren guten Riecher bewiesen hat."

