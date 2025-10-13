Zwei Festnahmen! Ermittler finden großangelegte Drogenlabore

Kiel - Erfolgreicher Schlag gegen eine Drogenbande! Die Polizei hat nach Durchsuchungen in mehreren norddeutschen Städten zwei Männer festgenommen, die synthetische Drogen hergestellt und verkauft haben sollen.

Die Polizei stellte bei den Durchsuchungen zahlreiche Mengen an verdächtigen Substanzen sicher. © Florian Sprenger

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, waren die Beamten am Sonntag und am Montag Norderstedt, Quickborn, Kummerfeld, Hamburg und Emden (Niedersachsen) im Einsatz.

In zwei der durchsuchten Objekte fanden die Ermittler jeweils aufwendig angelegte Labore, die zur Herstellung synthetischer Drogen dienten. Genauere Angaben zu den Drogen konnte bislang noch nicht gemacht werden, dazu benötige man das Ergebnis der chemischen Analyse, so ein Sprecher.

Nach den Durchsuchungen wurden große Mengen an verdächtigen Substanzen beschlagnahmt und abtransportiert.