Kokain-Deal zerschlagen: Polizei nimmt fünf Menschen fest

Sangerhausen - Polizisten haben bei einem Einsatz in Sachsen-Anhalt und Thüringen fünf Menschen bei einer Drogen -Übergabe vorläufig festgenommen.

Fünf Menschen wurden bei einem Kokain-Deal festgenommen. (Symbolfoto) © Leonie Asendorpf/dpa

Einer der Tatverdächtigen trug dabei eine Schusswaffe, wie die Polizei Nordhausen mitteilte. Mehr als ein Kilogramm Kokain wollten die Täter am Samstag demnach übergeben.

Die Festnahmen sind das Ergebnis von mehreren Einsätzen der Kriminalpolizei im Großraum Sangerhausen und an mehreren Orten in Nordthüringen, wie es hieß.

Dabei ging es laut Polizei um Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Doch damit nicht genug: Im Landkreis Mansfeld-Südharz wurden bei zwei Wohnungsdurchsuchungen in Gerbstedt und Hettstedt weitere Drogen aufgefunden.