Wirkt die Legalisierung von Cannabis in NRW? Das sind die Zahlen für das Jahr 2024

Düsseldorf - Die Rauschgift -Kriminalität ist im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen deutlich zurückgegangen. So wurden 35 Prozent weniger Verdächtige registriert und 25 Prozent weniger Cannabisplantagen entdeckt.

In Nordrhein-Westfalen sind 2025 weniger Cannabisplantagen entdeckt worden. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Das geht aus dem neuen Lagebild zur Rauschgift-Kriminalität 2024 hervor. Die Ursache liegt in der Legalisierung des Besitzes und Konsums geringer Mengen Cannabis, die seit April vergangenen Jahres gilt. Bei Cannabisdelikten gab es sogar einen Rückgang von 53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Einen deutlichen Rückgang gab es auch bei Heroindelikten. Straftaten im Zusammenhang mit dieser Droge sanken um 19 Prozent auf 2100. Das führen die Ermittler auf das deutlich verringerte Angebot von Heroin auf dem Schwarzmarkt zurück, da die Taliban nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan den Anbau von Mohn verboten haben. Aus Afghanistan kam bislang der größte Teil des weltweit gehandelten Heroins.

Anstiege gab es dagegen bei Kokain. Straftaten rund um Kokain und Crack stiegen um vier Prozent auf 6400 an.

Den größten Anstieg gab es bei den neuen psychoaktiven Substanzen, auch Designerdrogen genannt. Hier registrierten Ermittler ein Plus von fast 40 Prozent auf gut 1.100 Straftaten. Alle übrigen Rauschgift-Straftaten waren mit 13 Prozent rückläufig.

Im vergangenen Jahr seien in Nordrhein-Westfalen elf illegale Labore zur Herstellung von Amphetamin ausgehoben worden. Im Vorjahr war es kein einziges Labor.