Das ist die erste Vermutung zur möglichen Ursache des Teileinsturzes der Carolabrücke

Dresden - Dresden ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nur ganz knapp einer Katastrophe entgangen. Teile der Carolabrücke sind gegen 3 Uhr auf einer Länge von rund 100 Metern eingestürzt ( wir berichten im Liveticker vom Unglück ). Wie durch ein Wunder wurde dabei niemand verletzt. Jetzt gibt es eine erste Vermutung zu einer der möglichen Ursachen.

Holger Kalbe (54), Brückenexperte der Stadt Dresden, war einer der ersten Menschen vor Ort nach dem Teileinsturz der Carolabrücke. © Hermann Tydecks

Holger Kalbe (54), Brückenexperte der Stadt Dresden, war einer der ersten Menschen vor Ort, nachdem Teile der Brücke in die Elbe gestürzt waren.

Nach seiner persönlichen Sichtung und Analyse der Lage sagte er am Mittwoch vor Ort: "Es könnte passiert sein, dass Chlorid in das Bauwerk eingedrungen ist und so die Stahlträgerkonstruktion angegriffen hat."

Die Carolabrücke ist eine einzigartige Stahlbeton-Konstruktion, eine sogenannte Spannbetonbrücke. Das bedeutet, dass Stahlstäbe den Beton durchziehen und so für Stabilität der Brücke sorgen.

Die Stäbe könnten laut der Vermutung des Experten von Rost angegriffen worden sein und somit könnte es zu einer weitreichenden Beschädigung im Inneren der Elbquerung gekommen sein.

"Im Jahr 1996 wurde die Brücke das letzte Mal komplett instand gesetzt", berichtete Kalbe. Dabei ist eine Prüfung der Konstruktion im Inneren aber natürlich nicht möglich.