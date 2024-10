Dresdner Maler macht die Carolabrücke zum Kunstwerk

Der Künstler Jörn Diederichs (55) zeigt die eingestürzte Carolabrücke auf Papier. © Christian Juppe

"Ich wurde angesprochen und gefragt, ob ich die Carolabrücke in ihrem jetzigen Zustand zeichnen könne", sagt Diederichs. Gesagt, getan.

Insgesamt zehn Werke fertigte der Künstler in seinem Atelier an. "Mich fasziniert die runde Eleganz der Carolabrücke. Ich würde es gut finden, wenn die Brücke, so wie sie war, auch wieder nachgebaut wird." Die Zeichnungen seien nun im Schaufenster der Galerie FLOX im Obergraben zu finden.



Jörn Diederichs stellt seine Werke seit 2019 in der Galerie aus. Außerdem konnten seine Gemälde im Oberlandesgericht, in der Dreikönigskirche und der TU Dresden bewundert werden. "Ich beschäftige mich gern mit dem Stadtraum. Auch Figuren sind Teil dieser Stadträume. Die Wurzeln meiner Werke liegen im Expressionismus, aber auch in der modernen Malerei."

2016 absolvierte er den Workshop "Internationales Zeichnen mit Geflüchteten". Er habe viele Freunde aus Afghanistan oder Nordafrika, die auch als Inspiration seiner Arbeiten dienen.