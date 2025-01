Initiative kämpft für historischen Wiederaufbau der Carolabrücke

In dieser Erscheinung wünschen sich die Aktivisten die Flussquerung zurück: Der altehrwürdige Erstbau der Carolabrücke wurde 1945 von SS-Truppen gesprengt. © Wikpedia

Die große grüne Wiese im Vorfeld der Neuen Synagoge heißt heute Rathenauplatz, benannt nach dem Politiker Walther Rathenau (1867-1922). Hier verbringen die Dresdner eigentlich nur dann etwas Zeit, wenn sie die Straße überqueren möchten.

Ein toter Raum. Was viele nicht wissen: Vor dem Zweiten Weltkrieg war das Areal bebaut, verlor durch die Bombenangriffe 1945 und spätere Eingriffe seinen ursprünglichen Charakter. Lediglich die beiden Figuren "Elbe in Ruhe" und "Bewegte Elbe" erinnern heute noch an die Zeit vor der Funktion als Verkehrsschneise.

"Dieser Ort ist aus dem Bewusstsein gerückt. Das wollen wir ändern", ist Mitinitiator Bertrand Zunker (32) entschlossen. Ihm schweben für den Ort nicht nur eine Bebauung mit Cafés, sondern auch Bepflanzungen und ein offengelegter Kaitzbach vor.

Er und seine 30 zumeist jungen Mitstreiter der Bürgerinitiative kommen aus verschiedenen Berufsgruppen. Jann Ole Makberger (26) macht eine Ausbildung in der Bibliothek: "Wir wollen mit unseren Ideen ein Zeichen setzen, die Diskussion in Gang bringen."