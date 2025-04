Wieder Kreuzfahrtschiffe in Dresden: Doch Carolabrücke sorgt für Planänderung

Dresden - Durch den Einsturz der Carolabrücke in Dresden müssen nicht nur die Weiße Flotte und Reedereien im Güterverkehr umplanen, auch Anbieter von Kreuzfahrten sind betroffen. Sie dürfen die Unglücksstelle mit Passagieren nicht durchqueren. Zum Start in die neue Saison musste deshalb eine Alternative her.