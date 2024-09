Ekel-Fund im Flugzeug: Kakerlake im Essen von Zweijährigem!

Dehli - Auf einem Flug von Indien nach New York machte eine Mutter eine ekelerregende Entdeckung: Im Essen ihres Sohnes fand sie eine Kakerlake!

Suyesha Savant fand die Kakerlake erst, als das Gericht schon fast aufgegessen war. © Screenshot/X/@suyeshasavant

Suyesha Savant, die den Flug vor rund zwei Wochen antrat, postete am gestrigen Samstag Bilder des Fundes auf X.

Wie die New York Post berichtet, entdeckte die Mutter, die als Journalistin arbeitet, das Insekt erst, nachdem ihr zweijähriger Sohn bereits die Hälfte der Mahlzeit gegessen hatte.

"Ich fand eine Kakerlake in dem Omelett, das mir auf dem @airindia Flug von Delhi nach New York serviert wurde. Mein 2-Jähriger hat mehr als die Hälfte davon mit mir gegessen, als wir diesen Fund machten. Infolgedessen bekam ich eine Lebensmittelvergiftung", so Savant.

Zudem berichtete sie, dass die Sitze defekt waren und das Flugzeug generell dreckig wirkte. Als sie das Bordpersonal darauf hinwies, wurde ihr lediglich gesagt, es handle sich um einen "Fehler".

"Wie viele Fehler noch?", fragte sich die Mutter berechtigterweise.

Ein Sprecher der Fluggesellschaft bestätigte, dass der Vorfall bekannt sei.