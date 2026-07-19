Mit Fäkalien durch die Wohnung gejagt: 20-Jähriger muss sich vor Gericht verantworten

Österreich - Erschütternder Prozess am Landesgericht Krems : Ein Niederösterreicher soll seine Freundin während der Beziehung einem Martyrium ausgesetzt haben. Dafür muss er sich nun vor Gericht verantworten.

Die junge Frau soll durch den 20-Jährigen einen wahren Leidensweg erlebt haben. (Symbolfoto) © 123rf/anonloysang

Wie die österreichische Zeitung "Heute" berichtet, soll der 20-jährige Niederösterreicher seine Freundin gebissen, gewürgt und geschlagen haben. Zudem habe er von ihr verlangt, ihn "Meister" zu nennen.

Doch dabei blieb es nicht: Im vergangenen November soll der junge Mann die Frau mit Fäkalien durch die Wohnung gejagt haben.

Als sie flüchtete und ihn anflehte, aufzuhören, zwang er sie anschließend, einen Entschuldigungsbrief zu verfassen. Danach soll er sie zudem mit einem Gürtel geschlagen haben.

Kennengelernt hatten sich die beiden über TikTok. Kurz darauf zog die junge Frau zu dem Angeklagten und dessen Stiefvater. Dort soll für sie ein Leidensweg begonnen haben.