Frau feilt sich Zähne scharf und beißt untreuem Ehemann den Penis ab

Moskau - Eine Frau in Russland wurde aufgrund ihrer Eifersucht zu einer höllischen Tat gedrängt: Um sich an ihrem offenbar untreuen Ehemann zu rächen, biss sie ihm kurzerhand das Glied ab.

Eine Frau aus Moskau biss ihrem scheinbar untreuen Ehemann aus Eifersucht den Penis ab. (Symbolfoto) © 123rf/memetiqaosvor

Die 39-Jährige hatte zuvor auf dem Handy ihres 41-jährigen Ehemannes eine Nachricht von einer anderen Frau entdeckt. In jener Nachricht beschrieb die Unbekannte einen versauten Traum vom Sex mit ihm an einem Strand.

Statt ihren Partner zur Rede zu stellen, entschloss sich die Russin laut The Sun, sich für seine vermeintliche Affäre zu rächen, und schmiedete einen brutalen Plan: Der Penis ihres Ehemannes sollte dran glauben.

Damit dieser unfassbare Plan auch wirklich gelang, soll sich die 39-Jährige sogar die eigenen Zähne zurechtgefeilt haben, um sie schärfer zu machen, berichtet der Urologe Dr. Artur Valvachev, der sich mit dem Fall beschäftigte.

Der Mediziner erklärt weiter, dass die Russin zunächst nicht durchblicken ließ, was sie eigentlich vorhatte, und einen normalen Abend zu zweit vortäuschte. "Seine Frau kochte das Abendessen, sie setzten sich hin, tranken, aßen, tranken noch etwas und gingen dann ins Bett", so Valvachev. Anschließend begann sie, ihn oral zu befriedigen. Dies sollte allerdings blutig enden:

"Und in diesem Moment biss sie ihm mit ihren Zähnen den Penis ab." Anschließend hatte sie das abgetrennte Stück ausgespuckt und dem geschockten Mann erklärt, dass er "selbst schuld" sei und er es nun "mit keiner anderen mehr treiben" könne.