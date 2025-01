"Es muss Pipi sein": Frau ist süchtig nach vollen Baby-Windeln - Und kaut darauf herum!

Eine Frau aus dem US-Bundesstaat New York ist süchtig nach schmutzigen Windeln. (Symbolbild) © 123RF/kazantseva

Keyshia aus Queens liebt etwas, was so viele andere Eltern und Kindergarten-Erzieher täglich mehrfach verfluchen: Windeln!

Und wenn man jetzt vielleicht noch "hoffen" würde, dass es sich lediglich um die leeren Artikel und ihre Beschaffenheit handeln würde, liegt man leider falsch.

In der TLC-Sendung "My Strange Addiction" gesteht die US-Amerikanerin, dass sie süchtig nach vollen Schutzhosen ist. "Es muss Pipi sein", gesteht sie in einem Interview vor laufender Kamera. "Je schwerer sie ist, desto besser riecht sie."

Keyshia, die selbst Mutter ist, beschreibt den Geruch und Geschmack der benutzten Windeln als "unwiderstehlich" und zieht einen Vergleich zu sauren Süßigkeiten. "Es ist diese Art von Aroma, das man fast schmecken kann, wenn man es nur riecht."

Angefangen hätte alles bereits im Jahr 2012, als Keyshia mit ihrem ersten Kind schwanger war, zwei Jahre später besuchte sie dann das Kamerateam von TLC. Um ihre Sucht zu stillen, hätte die US-Amerikanerin immer eine schmutzige Windel bei sich - auch außerhalb ihres Hauses. "Ich habe eine in der Küche, eine in meiner Schublade, einige in meiner Handtasche, sogar einen Vorrat im Kofferraum", so Keyshia.