20.07.2025 08:15 5.099 Ekel-Alarm am Flughafen: Koffer mit Kot und Urin beschmiert?

Nach einem Flug von London nach New York erlebten Passagiere eine Überraschung am Gepäckband in New York.

Von Isabel Klemt

New York (USA) - Nach einem Flug von London nach New York erlebten Passagiere eine Überraschung am Gepäckband. Alles in Kürze Koffer am Flughafen New York mit Kot und Urin beschmiert.

Es handelt sich um ein technisches Problem, nicht um menschliche Ausscheidungen.

Fett und Schmiermittel tropften auf die Koffer.

Virgin Atlantic bietet Gutschein im Wert von 175 Euro an.

TikTok-Video des Vorfalls erreicht über 5,3 Millionen Views. Mehr anzeigen Eine übelriechende braune Schicht bedeckte mehrere Koffer auf dem Band. © TikTok/Screenshot/sosafoods Wie The Sun berichtet, waren insgesamt rund 30 Koffer auf den ersten Blick mit einer womöglich widerlichen Mischung aus Kot und Urin beschmiert. Für viele Reisende wäre das gleichbedeutend mit ruinierter Kleidung und zerstörten Gegenständen. "Du kommst mit einem Virgin-Atlantic-Flug in New York an und sie haben die Flugzeugtoilette (K*cke & P*sse) auf deinem Koffer geleert", postete eine Passagierin kurzerhand auf TikTok. Aufatmen in New York: Es soll sich nicht um menschliche Ausscheidungen handeln! Das Bodenpersonal verteilte Plastiktüten an die Passagiere. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/mcgtaz Die Flughafenpolizei verteilte Feuchttücher, während das Bodenpersonal von Virgin Atlantic Plastiktüten ausgab, damit Betroffene ihre Sachen zumindest einigermaßen umlagern konnten. Ein Sprecher erklärte kurz darauf, es handle sich nicht um menschliche Ausscheidungen, sondern um ein technisches Problem am Gepäcksystem des Flughafens. Fett und Schmiermittel seien aus einer gebrochenen Leitung auf die Koffer getropft. Als Entschädigung bot die Airline einen Gutschein im Wert von 150 Pfund Sterling (rund 175 Euro) an. Ekel News Achtung, Fettberg: Das passiert, wenn ihr dieses Getränk in die Spüle kippt Ekel News Mann spaziert Strand entlang und findet Geschenkbox mit menschlichen Überresten! Eines der TikTok-Videos zu dem Vorfall ging viral und erzielte bereits mehr als 5,3 Millionen Views. In den Kommentaren wird von "ekelhaftem Versagen" gesprochen. Eine Userin schrieb: "Ich würde tatsächlich kostenlose Flüge auf Lebenszeit fordern." Ein anderer kommentierte humorvoll: "Egal, wie schlecht mein Tag war, es könnte immer noch schlimmer sein."

Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshot/sosafoods, TikTok/Screenshot/mcgtaz