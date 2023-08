Igitt! Schwimmbad muss wegen zu viel Schweiß, Urin und Sonnencreme schließen

Mammendorf (Bayern) - Sommer, Sonne - Schwimmbad! Das dachten sich viele Menschen in den letzten Tagen und besuchten das Freibad in Mammendorf - mit nun recht ekligen Konsequenzen.

Auf der Suche nach einer Abkühlung begaben sich viele Menschen in Bayern ins Freibad. Mancherorts zu viele - wie Messungen zeigten. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Das Freibad Mammendorf (Kreis Fürstenfeldbruck) teilte am Dienstag mit, dass es in den letzten Tagen einfach zu viele Besucher waren.

"Der enorme Besucheransturm ist sehr erfreulich, er führte jedoch auch zu einer starken Belastung der Wasserqualität", berichtete das Landratsamt.

Genau heißt dass, dass sich zu viel Schweiß, Urin und Sonnencreme im Wasser angesammelt haben. Die "zulässigen Grenzwerte" seien überschritten, so das Landratsamt - da hilft auch kein Chlor mehr.

Deshalb muss das Schwimmbad nun einen Tag geschlossen werden, um eine größere Reinigung und Desinfektion durchzuführen. Zudem müsse ein Teil des Wassers ausgetauscht werden, sagte eine Behördensprecherin - aus hygienischen Gründen.

Am 23. August bleibt das Bad also zu. Im gesamten Landkreis - immerhin rund 221.000 Einwohner - gibt es der Sprecherin zufolge nur Freibäder in Mammendorf, Maisach und in der Stadt Fürstenfeldbruck.