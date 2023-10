Tatort-Reiniger über Leichengeruch: "Man riecht und schmeckt das auch später noch!"

Ganz so weit hergeholt ist die Anweisung dann aber nicht: Bereits vor Betreten der Wohnung in der Nähe von Leipzig muss sich das Team in gasdichte Schutzkleidung hüllen. "Der Leichengeruch heftet sich überall an. Man riecht und man schmeckt das auch später noch", so Kundt.

Miese Gerüche, Maden und menschliche Hinterlassenschaften machen dem Tatort-Reiniger nichts aus. © Alexander Bischoff

"Das sind Verpuppungen. In dem Augenblick, in dem jemand stirbt, bekommen das auch Fliegen mit und legen Eier in die Körperöffnungen. Daraus schlüpfen die Maden, fressen sich dick und verlassen den Körper. Als Fliegen kehren sie dann wieder zurück, um Eier zu legen, da hat man so einen Kreislauf", erklärt Thomas Kundt das unappetitliche Schauspiel.

Reporter Sebastian Meinberg muss sich nachfolgend mit geronnenem Blut, Leichenflüssigkeit, Teilen des Gebisses und Haaren des Verstorbenen auseinandersetzen.

"Ich verbiete mir hier gerade den Ekel, weil ich mir denke: Das hier ist ein menschliches Leben, was wir hier quasi endgültig beenden", reflektiert der Video-Journalist.

Beim Ausräumen der Wohnung hält der Reporter dann auf einmal eine Pistole in der Hand - was es damit auf sich hat und welche Funde das Team noch macht, sehr Ihr in der gesamten PULS-Reportage auf YouTube.