Mann hat ständig Nasenbluten: Was Ärzte dann in seiner Nase finden, ist widerlich

Jacksonville (USA) - Weil er seit Monaten unter immer wiederkehrendem Nasenbluten litt, suchte ein Mann aus dem US-Bundesstaat Florida ein Krankenhaus auf. Was die Ärzte dann in seiner Nase entdeckten, schockte selbst die erfahrenen Mediziner.

Der Mann, der lieber anonym bleiben will, kämpfte seit Oktober 2023 mit ständiger Epistaxis, was seinen Alltag belastete. "Ich bekam ständig Nasenbluten", erinnert sich der US-Amerikaner. "Ich konnte nicht einmal aufstehen, um auf die Toilette zu gehen, ohne dass meine Nase zu bluten begann."

Über 150 Käfer-Larven tummelten sich in der Nase und in den Nasennebenhöhlen des Mannes. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/The Cenla Report

Die Tiere, die sich im Larven-Stadium befanden, hatten sich über vier Monate lang von der Innenseite seiner Nase und der Nasennebenhöhlen ernährt und dort ihre Exkremente hinterlassen. "Was die Größe betrifft, gibt es Unterschiede, aber die größeren waren so groß wie das Ende meines kleinen Fingers", so Carlson gegenüber First Coast News. Der Arzt berichtet von "Larven, die umherhuschten" und nach Futter suchten, und anderen, "die sich in Gewebe eingegraben" hatten.

Die Entfernung der Käfer gestaltete sich als schwierig. Carlson und sein Team versuchten zunächst, die Larven mit einem Sauger aus der Nase zu holen, schnell war dieser aber verstopft. Schließlich rupfte man die Tiere mit anderen Instrumenten heraus. Der Arzt beschreibt die Käfer als "Mistkerle, die nicht vertrieben werden" wollten.

Offenbar war der US-Amerikaner wirklich in letzter Sekunde in die Klinik gegangen, denn der Larvenbefall war bereits lebensgefährlich geworden. "Sie waren direkt an seiner Schädelbasis, direkt unter dem Gehirn, wenn sie hindurchgekrochen wären, hätte es ihn töten können", meint Carlson.

Er hätte einen derartigen Fall einer sogenannten Nasenmyiasis in seiner langen Laufbahn als Hals-Nasen-Ohrenarzt noch nie gesehen.