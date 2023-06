Passagierin kann nicht fassen, was sie während des Fluges plötzlich an ihrem Bein spürt

Tivona (24) kann nicht fassen, was ihre Beine berührte: die nackten Füße eines Fremden! © Bildmontage/Screenshot/TikTok/teatinz

Es gibt Dinge, an die sich alle Reisenden während eines Flugzeuges halten sollten: Neben dem Rauchverbot und dem Einstellen des Flugmodus bei ihren Smartphones, sollte man als Passagier vor allem die Privatsphäre der anderen Menschen in der Maschine respektieren.

Letzteres fiel einem Mann hinter der 24-Jährigen sichtlich "schwer".

Während Tivonas Flug spürte die junge Frau nämlich plötzlich etwas an ihren Beinen kitzeln. Als sie dann nach unten sah, musste sie schockiert feststellen, dass dort der Fuß eines Fremden unter ihrem Sitz hervorlugte.

Auf TikTok erklärte Userin "teatinz", dass der Fuß nackt und "kalt" gewesen wäre.

"Hätte nicht gedacht, dass Leute so etwas tatsächlich tun, ich bin fassungslos", erklärt die 24-Jährige in ihrem Beitrag, in dem sie auch ein Video des Vorfalls postete.