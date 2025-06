Pinkel-Attacke im Supermarkt: Rentner ruiniert Lebensmittel im Wert von 9000 Euro

Am 30. Mai war er in einem Supermarkt von Sam’s Club unterwegs und wurde dort bei seiner Tat beobachtet.

SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Zwei Paletten mit Würstchen und Dosenfleisch mussten entsorgt werden. (Symbolbild) © Kat Wade / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ziel seiner feuchten Attacke waren zwei Paletten, auf denen sich insgesamt 188 Dosen Würstchen und 345 Dosen Spam (Frühstücksfleisch) befanden.

Manager des Ladens bestätigten, dass sich auf den Waren tatsächlich Urin befand, was diese unbrauchbar machte. So mussten schließlich Lebensmittel im Wert von etwa 9000 Euro in den Müll wandern.

Durch seine Mitgliedschaft bei Sam’s Club konnte der Senior schnell überführt werden und wurde fünf Tage später von der Polizei festgenommen.

Bei seinem Gerichtstermin am 10. Juni plädierte der Angeklagte auf nicht schuldig, am 30. Juni wird der Fall erneut verhandelt.