Restaurant sorgt mit neuem Gericht für Aufsehen: Hier ragt ein ganzer Arm aus dem Teller!

Douliu City (Taiwan) - Andere Länder, andere Sitten und vor allem Geschmäcker: Was ein Restaurant in Taiwan in seiner traditionellen Nudelsuppe serviert, wird den meisten den Appetit verderben!

Ein Restaurant in Taiwan serviert Ramen-Suppe mit einem ganzen Krokodilsarm. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/女巫貓葵(斗六店)

Froschschenkel aus Frankreich, faule Eier aus China oder Surströmming aus Schweden - in anderen Ländern muss man am Essenstisch manchmal ganz stark sein, wenn einem eine traditionelle Spezialität vorgesetzt wird.

Auch ein Restaurant in Taiwan sorgte jetzt mit dem neuesten Angebot auf der Speisekarte für Aufsehen.

Als Zugabe im Ramen, einer japanischen Nudelsuppe, haben sich die Besitzer des Speiselokals "Witch Cat" in Douliu City etwas ganz Besonderes für ihre Gäste ausgedacht.

Während wir hierzulande Hähnchen, Ente oder Rind in der beliebten Suppe gewöhnt sind, servieren die Macher der "Godzilla-Lachs-Suppennudeln" Krokodilfleisch dazu.

Das Fleisch der Reptilien bekommt man zwar auch in besonderen Restaurants in Deutschland auf den Teller, allerdings sicher nicht in jener Form wie in Taiwan: Dort schwimmt nämlich ein ganzer Kroko-Arm neben Gemüse, Eiern und Nudeln!