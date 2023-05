Nächste Pandemie viel tödlicher als Corona? WHO warnt vor unbekannter Krankheit X

Dr. Richard Hatchett, von der Koalition für Innovationen zur Epidemie-Vorsorge, sagte in einem Interview mit der Zeitung The Telegraph : "Das ist kein Stoff für Science-Fiction. Das ist ein Szenario, auf das wir uns vorbereiten müssen. Das ist Krankheit X."

Wie die US-Zeitung New York Post berichtet, sind auf der WHO-Auflistung unter anderem Covid-19, Ebola und Zika zu finden. Bereits 2018 war der Terminus "Krankheit X" am Ende der Liste zu finden.

Ein erneuter Ausbruch einer Krankheit X könnte zu einer Pandemie führen, die weitaus tödlicher ist, als Corona. © Christoph Soeder/dpa

Erst in am 21. Mai veröffentlichte die kanadische Zeitung National Post ein Interview mit Dr. Pranab Chatterjee, Forscher für internationale Gesundheit an der Johns Hopkins Universität in Baltimore, der auf die unmittelbaren Gefahren einer Krankheit X hinwies.

"Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass das Potenzial für ein Krankheits-X-Ereignis unmittelbar bevorsteht", sagte Chatterjee und fügte hinzu: "Die jüngste Flut von H5N1-Vogelgrippefällen in Kambodscha ist nur ein typisches Beispiel."

Einige Experten gehen davon aus, dass sogenannte zoonotische Ausbrüche, bei denen Erreger vom Tier auf den Menschen übertragen werden, der Auslöser der nächsten Pandemie sein werden. Ebola, HIV bzw. AIDS und auch Corona verbreiteten sich zoonotisch bedingt.

Allerdings gibt es auch andere Krankheitsquellen. Auch Bioterrorismus könnte die Ursache für die nächste Pandemie sein.