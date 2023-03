55-jährige Mama wird zum Erotik-Star: "Mein Sohn unterstützt mich!"

Immerhin profitiert auch ihr Nachwuchs von dem Erfolg seiner (in manchen Kreisen) berühmten Mutter. "Er erkennt an, wie hart ich arbeite und wie hart es sein kann, aber er weiß zu schätzen, dass es uns finanziell ein besseres Leben bietet."

Nein! Ihr Sohn hätte von Anfang an gewusst, was sie tue, berichtete sie dem Daily Star . "Er kennt natürlich nicht alle Details, aber er weiß, dass ich 'pikantes' Online-Modeling mache und dass ich Social-Media-Konten habe."

Doch der Erfolg hat auch Schattenseiten, so verlor die US-Amerikanerin wegen ihrer Tätigkeit einige Freunde. Und was ist mit ihrem Sohn: Ist der etwa auch sauer, dass seine Mutter solch einer speziellen Tätigkeit nachgeht?

Inzwischen verdient St. James umgerechnet mehr als 50.000 Euro im Monat. Schon vor einigen Monaten teilte sie stolz mit, dass sie sich eigentlich sofort in den Ruhestand begeben könnte.

"Er hat mir gesagt, dass er es nicht mag, zu hören, wenn Online-Trolle gemein zu mir sind, aber er liebt die Flexibilität, die dieser Job bietet, also bin ich immer für ihn da", sagte St. James. Am Schlimmsten sei es für ihren Sohn, dass ihre Ausrüstung und ihre Kostüme so viel Platz im Schrank wegnehmen würden.

Das Erotik-Model scheint es indes nicht zu stören, dass viele ihrer Fans kaum älter als ihr Sohn sind. "Meine Fans sind nicht nur Männer in meiner eigenen Altersgruppe - die meisten sind 20 und 30 Jahre alt", berichtete sie im Oktober.

Ihr sei es wichtig, zu zeigen, dass Frauen auch mit mehr als 40 Jahren noch sexy sind.